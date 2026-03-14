إيران: تفكيك عدة شبكات تابعة لإسرائيل في أذربايجان الغربية

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة آذربايجان الغربية أنها "اعتقلت عدد من المرتزقة تابعين للكيان الصهيوني قاموا بعمليات تجسس وإرسال مختصات جغرافية لأماكن عسكرية وأمنية".

ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم السبت عن استخبارات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الغربية قولها في بيان لها: بناء على عمليات متابعة ورصد إلكتروني، وبمساعدة شبكة واسعة من قوات التعبئة الشعبية، قام عناصر إستخبارات حرس الثورة الإيراني بإعتقال مرتزقة وبتفكيك عدة شبكات من الجواسيس التابعين للكيان الصهيوني ، قاموا لصالحه بعمليات تجسس وإرسال مختصات جغرافية لأماكن عسكرية وأمنية".

وشددت السلطات الإيرانية حملتها الأمنية على خلفية الهجمات الإسرائيلية على البلاد في شهر يونيو الماضي وألقت القبض على العديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل ،وأعدمت عددا منهم.