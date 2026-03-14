قرقاش: على إيران العودة إلى رشدها وتفعيل وساطات دول الجوار

دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، إيران إلى "العودة إلى الرشد" ووقف استهداف دول الجوار، مع تفعيل وساطات الدول المجاورة لاحتواء التصعيد.

وقال قرقاش في منشور عبر منصة "إكس" إن الاستراتيجية الإيرانية الحالية تعكس عدم قدرة طهران على مواجهة الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أن استهداف دول الخليج العربي يكشف، على حد وصفه، عن عجز عسكري وإفلاس أخلاقي وعزلة سياسية.

وأضاف أن التصريحات الإعلامية الإيرانية "المضللة" لن تغير من هذه الحقيقة، مشددا على أن العودة إلى المسار الصحيح تبدأ بوقف استهداف الدول المجاورة وتفعيل وساطاتها، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وجاءت تصريحات قرقاش بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 9 صواريخ باليستية و33 بدون طيار (درونز) أُطلقت من إيران باتجاه الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية تم اعتراض 294 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا إضافة إلى نحو 1600 طائرة درون.

كما أشارت إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن ست حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنجلادشية، إلى جانب 141 إصابة بسيطة ومتوسطة شملت جنسيات متعددة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة وحماية سيادتها واستقرارها.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثالث، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع وامتداده إلى دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك العراق ولبنان.

كما تتصاعد المخاوف من استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم، في ظل الهجمات المتبادلة واستهداف السفن، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن "إيران هُزمت تماما وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقا أوافق عليه".