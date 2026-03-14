ترامب: وسائل الإعلام الدنيئة تريد أن نخسر الحرب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هجومه على تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للحرب على إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "مرة أخرى، عنوان مضلل عمدا من قبل وسائل الإعلام الكاذبة حول خمس طائرات تزويد بالوقود زُعم إسقاطها في مطار بالمملكة العربية السعودية، وأنها أصبحت خارج الخدمة".

وأضاف ترامب: "في الواقع، تعرضت القاعدة لهجوم قبل أيام، لكن الطائرات لم تُصب أو تُدمر. أربع من الطائرات الخمس لم تتضرر تقريبا، وعادت للخدمة بالفعل. أما الخامسة فقد تضررت قليلا، لكنها ستعود للتحليق قريبا".

وتابع: "لم تُدمر أي منها، أو حتى تقترب من ذلك، كما زعمت وسائل الإعلام الكاذبة في عناوينها، إن صحيفتي نيويورك تايمز وول ستريت جورنال (على وجه الخصوص)، وغيرهما من الصحف ووسائل الإعلام الدنيئة، تريد في الواقع أن نخسر الحرب.

ومضى قائلا: "تقاريرهما المروعة مناقضة تماما للحقائق!، إنهم حقا مرضى نفسيون لا يدركون حجم الضرر الذي يلحقونه بالولايات المتحدة الأمريكية، لحسن الحظ، وكما أثبت فوزنا الساحق في انتخابات 2024، فإن شعبنا يفهم ما يحدث أفضل بكثير من وسائل الإعلام الكاذبة!".



