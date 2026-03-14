إسرائيل تجدد إنذارها بإخلاء 7 مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذاره لسكان 7 مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة الإخلاء، تمهيدا لشن غارات.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال أدرعي في البيان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية، وبالأخص سكان: حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح".

وادعى أن "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده وبقوة".

وأوعز للمواطنين بإخلاء تلك المناطق "فورا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر"، بزعم الحفاظ على سلامتهم.

ولا يعد هذا الإنذار الأول، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 2 مارس الجاري إصدار أوامر إخلاء في لبنان قبل شن غاراته، في ظل عدوان أسفر حتى مساء الجمعة عن استشهاد 773 شخصا بينهم 103 أطفال وإصابة 1933، بينهم 326 طفلا، ونزوح نحو 822 ألفا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا مماثلا لتلك الأحياء، الجمعة.

وفي 2 مارس بدأ "حزب الله" مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد.

كما بدأت في 3 مارس توغلا بريا محدودا في الجنوب، عقب بدء هجوم مشترك مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي.



