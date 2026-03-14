مالطا تفعّل خطة طوارئ بسبب ناقلة روسية متضررة تنجرف في البحر المتوسط

فعّلت مالطا خطة طوارئ بسبب مخاوف من وصول ناقلة روسية متضررة تحمل الغاز الطبيعي المسال، وتنجرف في البحر المتوسط، إلى سواحل الجزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة، بحسب ما أفادت السلطات اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية وهيئة الدفاع المدني، إن الناقلة "أركتيك ميتاجاز"، التي اندلع فيها حريق قبالة السواحل الليبية في 3 مارس إثر عدة انفجارات على متنها، قد تصل إلى المياه قبالة الساحل الغربي لمالطا بحلول مساء الأحد أو يوم الاثنين.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة السفينة باستخدام زورق مسيّر غير مأهول، مؤكدة إنقاذ طاقمها المؤلف من 30 فردا.

وكان خفر السواحل الليبي قد أفاد في البداية بأن السفينة غرقت، لكن صورا ظهرت لاحقا يعتقد أنها تُظهر الناقلة البالغ طولها 277 مترا وهي تميل بشدة.

وحذرت السلطات البحرية المالطية منذ أيام من أن الناقلة قد تشكل خطرا على السفن الأخرى في البحر المتوسط.

وكان قد تردد سابقا أن الناقلة، التي تتأثر بالتيارات والرياح، كانت تنجرف في المياه الدولية باتجاه جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لكنها غيرت مسارها منذ ذلك الحين وأصبحت تقترب من مالطا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، تواصل وحدات من البحرية الإيطالية ، بينها قاطرة وسفينة متخصصة في مكافحة التلوث البيئي، مراقبة الناقلة عن كثب، إذ يُطرح خيار سحبها مجددا إلى عرض البحر.

ونقل مصدر مطلع على القضية، تحدث لصحيفة تايمز أوف مالطا، محاولته تهدئة المخاوف من احتمال تفكك السفينة وغرقها نتيجة الأضرار التي لحقت بها.

وقال المصدر، الذي لم يُكشف عن هويته: "على الرغم من الانفجار الضخم الذي وقع على متنها، لا تزال السفينة مستقرة ومن غير المرجح أن تغرق، على الأقل في الوقت الراهن".