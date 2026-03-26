وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية

من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية دول مجموعة السبع في فرنسا اليوم الخميس من أجل إجراء مباحثات لمدة يومين في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وسيعقد الاجتماع في كنيسة سابقة في سيرناي لا فيل، على مشارف باريس. ومن المتوقع أن تركز الوفود على الإصلاحات المحتملة المتعلقة بحفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

كما أن جهود إعادة البناء مدرجة على أجندة المباحثات، بما في ذلك هيكل الاحتواء المتضرر في محطة تشرنوبيل النووية بالإضافة إلى إجراءات مواجهة تهريب المخدرات في سوريا.

ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الاجتماعات غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يتناول الوزراء رسميا الصراعات المستمرة في إيران وأوكرانيا.