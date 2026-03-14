باكستان: إسقاط طائرات مسيّرة لأفغانستان وإصابة 4 مدنيين بحطامها

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، إسقاط "عدة" طائرات مسيّرة قال إنها تابعة لأفغانستان في ثلاث مناطق داخل البلاد، وإصابة 4 مدنيين بسبب حطامها.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن بيان لجهاز العلاقات العامة في الجيش، بإسقاط "عدة" طائرات مسيّرة قال إنها تعود لأفغانستان.

وأفاد بأن الطائرات المسيّرة "لم تصل إلى أهدافها"، وأن حطامها تسبب في إصابة طفلين في منطقة كويتة.

وذكر أن حطام الطائرات تسببت أيضا في إصابة مدنيين اثنين، أحدهما في منطقة كوهات والآخر في منطقة راولبندي.

ومنذ 22 فبراير المنصرم تدور اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان، خلفت مئات القتلى والجرحى.

وتطالب باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم بأفغانستان بالعام 2021، باتخاذ إجراءات ضد "حركة طالبان باكستان" التي تصنفها "منظمة إرهابية".

وتتهم إسلام آباد الحركة بتنفيذ هجمات داخل باكستان، وبالتمركز داخل الأراضي الأفغانية، وبأن حكومة كابل لا تتخذ الإجراءات اللازمة ضدها.

في المقابل، تنفي الإدارة الأفغانية وجود نشاط لـ"حركة طالبان باكستان" على أراضيها.

وتنشط "طالبان باكستان" في المناطق القبلية الواقعة في "الحزام البشتوني" الممتد بين البلدين على طول "خط دوراند"، الذي رُسم خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية ويعمل فعليا كحدود بين أفغانستان وباكستان.