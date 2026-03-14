وكالة تسنيم الإيرانية: صادرات النفط من جزيرة خرج مستمرة دون انقطاع

أفادت وكالات أنباء إيرانية، نقلا عن مصادر ومسئولين محليين، بأن صادرات النفط من جزيرة خرج مستمرة بشكل طبيعي بعد الهجمات الأمريكية التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها "دمرت" أهدافا عسكرية في الجزيرة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مسئول قوله، إن محطة تصدير النفط "تعمل بكامل طاقتها"، وإن الأنشطة "تستمر دون انقطاع"، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "مهر" أن "الوضع في الجزيرة عاد سريعا إلى طبيعته، وأن الأوضاع تحت السيطرة"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال ترامب، إن الجيش الأمريكي نفذ يوم الجمعة غارة جوية استهدفت منشآت عسكرية في جزيرة خرج الواقعة في شمال الخليج العربي قبالة السواحل الإيرانية.

وكتب ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لأسباب تتعلق باللياقة، اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة".



وأضاف: "لكن إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي شيء من شأنه تعطيل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورا في هذا القرار".

وتتعامل جزيرة خرج مع نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.