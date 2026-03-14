تعرض ناقلة نفط ترفع علم اليونان لهجوم قبالة ميناء روسي في البحر الأسود

ذكر وزير النقل البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس، أن ناقلة نفط ترفع علم اليونان تعرضت لهجوم قبالة ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (إي.آر.تي)، قال كيكيلياس إن ناقلة النفط تعرضت لهجوم صباح اليوم خارج مدينة نوفوروسيسك الساحلية، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وأضاف أن طاقم الناقلة المكون من 24 بحارا، بينهم 10 يونانيين، يتمتعون بصحة جيدة. وكانت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط قد استأجرت الناقلة.

وقال الوزير إن الهجوم ربما له صلة بالتوترات في المنطقة والقرارات الأخيرة التي تسمح بنقل محدود للنفط الروسي.

وقال الوزير إن اليونان ستثير القضية على مستوى المجلس الأوروبي إذا لزم الأمر، واصفا استهداف السفن التي تبحر تحت العلم اليوناني أو تحمل طواقم يونانية بأنه "أمر غير مقبول وخطير للغاية".

كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد قال أول أمس الخميس إنه سيُسمح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي العالق على متن سفن في طريقها إلى وجهاتها.

وكتب عبر منصة "إكس" أن الهدف من هذه الخطوة هو "توسيع نطاق وصول الإمدادات الحالية عالمياً"، واصفا إياها بأنها "إجراء قصير الأمد ومحدّد بعناية"، ولن يعزز بشكل كبير الإيرادات المتدفقة إلى الكرملين.



