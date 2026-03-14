السبت 14 مارس 2026 1:21 ص القاهرة
الإسكندرية.. انهيار جزئي لعقار بحي غرب وإصابة شخصين

نشر في: السبت 14 مارس 2026 - 1:03 ص | آخر تحديث: السبت 14 مارس 2026 - 1:03 ص

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار كائن بشارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب.

وعلى الفور، وجّه المحافظ المهندس أيمن عطية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المارة، بحسب بيان للمحافظة.

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، فيما أسفر سقوط أجزاء من العقار عن إصابة شخصين من المارة وتم نقلهما إلي مستشفى الجمهورية وجمال حمادة لتلقي العلاج، وفق البيان.

وأشارت المحافظة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي غرب وضعت حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين والمارة، لافتة إلى أنه جارٍ التعامل مع الأجزاء التي تمثل خطورة بالعقار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها حفاظًا على السلامة العامة.

اخبار متعلقة


