يورتشيتش: نجحنا في احتواء طريقة لعب الجيش الملكي

يرى كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه لعب بشكل جيد ضد الجيش الملكي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكرواتي عبر عبر بي إن سبورتس: "تأخرنا في النتيجة بالشوط الأول لكننا لعبنا بطريقة جيدة واستحوذنا على الكرة ثم سجلنا هدفا".

وأضاف: "خضنا شوطا ثانيا أفضل من الأول، هما لعبوا على الكرات الطويلة وهذا لم يساعدنا وحاولنا احتواء أسلوب الخصم واستطعنا التسجيل".

وكان بيراميدز قد حسم مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.