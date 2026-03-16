قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صاحب شركة تصدير وآخر غيابيًا بالسجن المؤبد، لإدانتهما بقتل شاب، لخلافات مالية، في منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جابر، وعضوية هشام فؤاد عطية، وإيمان سمير القمري، ومحمد شعبان نصر، وأمانة سر أشرف صلاح.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 26386 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، للمتهمين "محمد . م"، صاحب شركة تصدير، و "أحمد . ح"، عاطل، أنهما في يوم 15 ديسمبر 2025، قتلا المجني عليه "الحسيني . ف"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، إثر خلاف مالي بينه وبين المتهم الأول، فنصب له كميناً جاوزت فترته العام.

وتابعت التحقيقات بأن المتهمين تربصا بعودة المجني عليه إلى المنطقة محل سكنهم جميعًا، وما أن عاد المجني عليه لمواساة صديق له قد توفي والده، فابصره المتهم الثاني فأسرع بابلاغ الأول وحضرا سوياً مسرعين إلى مكان المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعا في التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فحاولت العامة الفصل فيما بينهما وبين المجني عليه، فتسلل المتهم الثاني بمكر حتى وصل إلى المجني عليه وقام بسحبه بعيداً عن العامة ليتمكن منه، المتهم الأول بطعنة بالفخذ، أحدثت إصابته التي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز سلاحاً ابيضاً "سكين"، بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد "مصطفى . أ" أحد الجيران أنه ابصر المجنى عليه بالمنطقة مقطنهما وكان لم يقابله منذ أكثر من عامين وبسؤاله عن سبب غيابه، علم منه أن ذلك بسبب خلافات مالية مع المتهم الثاني، وبعد دقائق مر عليهما المتهم الثاني أبصر المجني عليه، فذهب مسرعاً لأبلاغ المتهم الأول وإحضاره ثم عادا سوياً محرزين سلاح أبيض "سكين".

وتابع الشاهد أن المتهمين حاولا التعدي على المجني عليه فحاول العامة أن تحول بينهم وبين المجني عليه إلا أن المتهم الثاني تمكن من التسلل بمكر من وسط العامة وسحب المجني عليه بمنتصف الطريق ليتمكن المتهم الثاني، من طعنه بفخذه طعنة أودت بحياته، وكانا يرغبا في الاستمرار في التعدي عليه ولم يكفا الا بعد علمهما بوفاته.

وشهد مجري التحريات بوجود خلافات مالية بين المتهم الأول وبين المجني عليه فقام المتهم بتهديد المجني عليه، بفترات سابقة علي الواقعة مما أثار الرعب في نفس المجني عليه فترك المنطقة محل مقطته خوفا من المتهم، وفى يوم عودة المجنى عليه إلى منطقة بولاق الدكرور تعدى المتهمين عليه وحدثت الواقعة.