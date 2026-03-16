دوي انفجارات قوية في طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، صباح الاثنين، عن وقوع سلسلة من الانفجارات العنيفة في طهران.

جاء ذلك حسبما أفاده موقع «إيران إنترناشيونال»، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أنه يشن موجة ضربات واسعة النطاق ضد طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب.

وفي سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة، الخاصة بالحرب على إيران.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ستواصل ضرب إيران وتدمير قدرات النظام.

وأشارت القناة إلى أن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى تدمير 100 بطارية مضادة للطائرات و120 رادارا، وإخراج 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية من الخدمة.