سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بقصر البركة العامر، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وجرى خلال المقابلة استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتوجه د. بدر عبد العاطي، مساء الأحد، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في ثالث محطات جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة، لنقل رسالة تضامن كاملة مع سلطنة عُمان الشقيقة في ظل الظرف الإقليمي الراهن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تتناول مباحثات وزير الخارجية سبل خفض التصعيد والتوتر والدفع بالتهدئة في المنطقة، وبلورة تحرك عربي منسق لحماية مقدرات الإقليم، انطلاقاً من الثوابت المصرية بأن أمن واستقرار الأشقاء ركيزة لا تتجزأ من الأمن القومي المصري.



