سقوط شظايا صاروخية قرب مطار بن جوريون

دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يومها السابع عشر، مع استمرار الضربات العسكرية المتبادلة وتزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط.

وأعلنت مصادر عبرية سقوط عدة قذائف عنقودية في منطقة وسط إسرائيل، ناجمة عن صاروخ إيراني.

وأشارت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إلى سقوط قذيفة عنقودية قرب مطار بن جوريون.

وأفادت بتضرر مبنى في منطقة «شوهام» في تل أبيب، جرّاء القصف الإيراني، كما أكدت سماع أصوات انفجارات في منطقة وسط إسرائيل ناجمة عن صواريخ إيرانية.

وصباح اليوم، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها وفي في أسدود وعسقلان.

بدورها، أعلنت إيران مواصلة الرد عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف داخل إسرائيل، إضافة إلى مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

في المقابل، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت في العاصمة طهران ومناطق أخرى.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن محافظة مركزي، إفادتها بمقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في إحدى قرى مدينة أراك جنوب غربي طهران.

وأفادت نقلًا عن رئيس هيئة الطوارئ في طهران بارتقاء 503 قتلى و5700 جريح منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم على جزيرة خرج قد تنتج عنه معادلة جديدة وقاسية لأسعار الطاقة وتوزيعها في العالم.