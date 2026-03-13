الشرطة الهولندية تحقق بشأن حريق عمد في كنيس يهودي بروتردام

شب حريق في مدخل كنيس يهودي في مدينة روتردام الهولندية، صباح اليوم الجمعة، وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره "حريق عمد".

وفي رسالة عبر منصة إكس لدعوة شهود العيان للتقدم من أجل الإدلاء بأقوالهم، ذكرت الشرطة أن الحريق الذي نشب صباحا، سرعان ما تم إخمادة دون أن يتعرض أي شخص للإصابة.

وأدان نواب البرلمان والمنظمات اليهودية الحريق الذي وصفوه بأنه هجوم معاد للسامية.

وذكر تشانان هيرتزبيرجر رئيس المجلس اليهودي المركزي، أن "هذا هو تجسد معاداة السامية، حيث تعقب الأفعال الآن الكلمات والتهديدات".

وأضاف أن "معاداة السامية لم تعد ظاهرة هامشية في هولندا، إنها تظهر بشكل أكثر فجاجة ويحدث هذا الآن عند أبواب دور عبادتنا".

وذكر البيان: "راجعت الشرطة لقطات الكاميرا على الفور وفتشت المنطقة المحيطة (بالكنيس) بحثا عن الجناة. كما تمت مراقبة المعابد اليهودية في محيط المنطقة لمنع وقوع المزيد من الحوادث"

وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص، كانوا داخل سيارة لفتت الأنظار بسبب "قيادتها المتهورة" أثناء وجودهم بالقرب من كنيس يهودي آخر في المدينة، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل عند مدخل الكنيس اليهودي فجر اليوم الجمعة. ووقع انفجار صغير بعد ذلك بوقت قصير.

وأعرب وزير العدل والأمن ديفيد فان فيل عن دعمه للمجتمع اليهودي في هولندا.

وقال عبر منصة إكس: "لا بد ألا نتسامح مع معاداة السامية والترهيب والعنف"، مضيفا أن اليهود "لا بد أن يشعروا بالأمن في هولندا".

وقال كريس دين هوت رئيس الكنيس إن الحادث سيزيد الخوف بين اليهود، رغم أن الضرر بالكنيس كان محدودا، وفقا لما ذكرت (د ب أ).

ووصف الهجوم بأنه "هجوم يستهدف مجتمعا دينيا هولنديا".