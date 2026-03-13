وزير الخارجية يؤكد لمستشار ترامب رفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وضرورة وقف التصعيد

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، اليوم الجمعة، لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وجاء الاتصال في إطار المتابعة المتواصلة للوضع الخطير الذي يشهده لبنان الشقيق، في ظل العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه.

وشدد على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مؤكدًا ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

كما أكد دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في فرض سلطتها على كامل أراضيها، مشددًا على التزام القاهرة بمواصلة جهودها لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها على كامل التراب الوطني، ودعم دور الجيش اللبناني في هذا الإطار، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد، في ضوء انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار لبنان.

ومن جانبه، ثمن مسعد بولس الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار في لبنان، مشيدًا بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.