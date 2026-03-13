الجيش الأمريكي: مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة التي سقطت في العراق

أعلن ‌الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، ⁠مقتل جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا ‌على ⁠متن طائرة عسكرية ⁠أمريكية سقطت في ⁠غرب ⁠العراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، خلال بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه تم تأكيد مقتل جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزوّد بالوقود الأمريكية "كيه سي-135" التي سقطت في غرب العراق، مشيرة إلى أن الطائرة كانت مفقودة أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق في 12 مارس خلال عملية الغضب الملحمي.

وأضافت "سنتكوم" أنه يتم حاليا إجراء التحقيقات في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه "مع ذلك، لم يكن فقدان الطائرة ناتجًا عن نيران العدو أو نيران صديقة".

وتحطمت طائرة تزويد وقود تابعة للجيش الأمريكي بغرب العراق، أمس الخميس، في واقعة أشار الجيش إلى أنها شملت طائرة أخرى، لكنها لم تكن نتيجة نيران معادية أو صديقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتضاف هذه الوفيات إلى الجنود السبعة الذين قتلوا في إطار العمليات الأمريكية ضد إيران منذ 28 فبراير.

وقال مسئول أمريكي لوكالة "رويترز" إن الطائرة الأخرى في الحادث، والتي هبطت بسلام، كانت أيضا طائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز كيه.سي-135.

ونشرت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الطائرات في الشرق الأوسط للمشاركة في عمليات ضد إيران، وتسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر ليس فقط العمليات العسكرية، بل أيضا عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو.

وشكلت الطائرة "كيه.سي-135"، التي صنعتها ‌شركة ⁠بوينج في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، العمود الفقري لأسطول التزود بالوقود التابع للجيش الأمريكي، وهي ضرورية لتمكين الطائرات من تنفيذ مهامها دون الحاجة إلى الهبوط.