الأمم المتحدة: تضرر 22 ألف مبنى مدني في إيران بسبب الحرب

ذكر ممثل للأمم المتحدة، أن حوالي 22 ألف مبنى مدني تضرر حتى الآن في إيران في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال سلفادور جوتيريز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إيران، إن من بينها أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في البلاد.

وأضاف جوتيريز، أن آلاف الأسر فرت من الهجمات والكثير منها إلى شمال إيران وتابع أنه من الضروري خفض حدة الصراع لمنع المزيد من المعاناة.

وتابع: "لا يزال خفض التصعيد أمرا بالغ الأهمية لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية ويجب أن تكون حماية المدنيين أولوية مطلقة".

من جهة أخرى، ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الجمعة، نقلا عن السلطات الوطنية في إيران، أن 1255 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 15100 آخرين ونزح أكثر من 100 ألف شخص خلال الحرب.