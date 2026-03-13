انفجار يهز طهران بعد تهديد إسرائيل باستهداف منطقة مظاهرات بمشاركة كبار المسئولين

هز انفجار كبير منطقة في العاصمة الإيرانية، كان آلاف الأشخاص قد تجمعوا فيها، اليوم الجمعة، للمشاركة في تظاهرة سنوية تنظمها الدولة دعما للفلسطينيين والدعوة إلى زوال إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد حذرت من أنها ستستهدف المنطقة في وسط طهران. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

لكن قرار المضي قدما في تنظيم التظاهرة الحاشدة، التي حضرها بعض كبار المسئولين في الحكومة، إلى جانب تهديد إسرائيل باستهداف المنطقة، أبرز حجم الإصرار الشديد لدى الجانبين بعد نحو أسبوعين على اندلاع حرب هزت الاقتصاد العالمي ولا تظهر أي مؤشرات على انحسارها.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، بمواصلة الهجمات والإبقاء على مضيق هرمز مغلقا، وذلك في أول بيان علني له منذ توليه المنصب خلفا لوالده الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.

ولم يُشاهد خامنئي في العلن منذ توليه قيادة البلاد، وأصدر بيانا مكتوبا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن مجتبي خامنئي "أصيب، وعلى الأرجح تشوه" بدون تقديم أدلة أو الخوض في التفاصيل. وتشتبه إسرائيل في أن خامنئي أُصيب في بداية الحرب.

ومع تزايد المخاوف العالمية من احتمال حدوث أزمة طاقة، وعدم ظهور أي نهاية للحرب في الأفق، ظل سعر خام برنت، المعيار الدولي، فوق 100 دولار للبرميل.