تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن المواعيد الرسمية لنهائيات بطولاته القارية لموسم 2025-2026.

وحدد الاتحاد يوم 30 مايو موعدًا لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست.

كما ستُقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي يوم 20 مايو على ملعب بشكتاش بارك في مدينة إسطنبول.

وفي سياق متصل، يحتضن ملعب في مدينة لايبزيج الألمانية نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 مايو.

أما نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، فسيُقام يوم 23 مايو في العاصمة النرويجية أوسلو.