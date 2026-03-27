عراقجي: الهجوم الإسرائيلي على مواقع نووية ومصانع صلب يتناقض مع المهلة التي مدَّدها ترامب للدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، إلى جانب محطة كهرباء ومواقع نووية مدنية، ضمن هجمات طالت البنية التحتية، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت تنفيذ الهجوم «بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وأضاف عراقجي، في تصريح عبر منصة «إكس»، أن الهجوم «يتناقض مع المهلة التي مددها الرئيس الأمريكي للدبلوماسية»، بحسب ما نقلته شبكة «الشرق».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، أمس الخميس، إنه سيمدد مرة أخرى المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة تدمير منشآتها للطاقة، وذلك بعد أن رفضت طهران في وقت سابق مقترحًا أمريكيًا مكوّنًا من 15 بندًا لإنهاء الحرب التي اندلعت مع إسرائيل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض أُبلغوا بأن المقترح الإيراني المقابل من المتوقع أن يصل، اليوم الجمعة، عبر وسطاء.