أستراليا تطلب من مسئوليها غير الأساسيين مغادرة لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني

قالت وزيرة الخارجية ‌الأسترالية، بيني وانج، اليوم الجمعة، إن أستراليا ⁠طلبت من مسئوليها غير الأساسيين العاملين في لبنان مغادرة البلاد بسبب "تدهور ‌الوضع ⁠الأمني" في المنطقة.

وأضافت وانج أن عددا محدودا ⁠من المسئولين سيبقون في ⁠لبنان لتقديم ⁠الدعم القنصلي للأستراليين، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ‌استهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان، ووصفه بأنه ممر ⁠مركزي لعناصر جماعة حزب الله.

وذكر جيش الاحتلال أن الجماعة وضعت في الآونة الأخيرة منصات صواريخ بالقرب من الجسر واستخدمتها ‌لإطلاق ⁠قذائف نحو إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وهذه هي المرة الأولى على ما يبدو في ⁠المواجهات الحالية ضد حزب الله التي يعترف ⁠فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بنية ⁠تحتية مدنية.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 687 شخصا، بينهم 98 طفلا، جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى اليوم بلغ 687، بينهم 98 طفلا، و62 سيدة، و18 مسعفا"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب بإصابة 1774 شخصا، بينهم 304 أطفال، و328 سيدة، و45 مسعفا.