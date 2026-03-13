«إف بي آي» يحقق في هجوم على كنيس في ميشيجان ضد الجالية اليهودية

قالت السلطات إن مهاجما مسلحا ببندقية صدم سيارته بأحد أكبر المعابد اليهودية الإصلاحية في البلاد يوم الخميس، واندفع عبر ممر داخل المبنى قبل أن يفتح رجال الأمن النار عليه ويقتلوه.

وقالت جينيفر رونان، الوكيلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في ديترويت، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الحادث "مؤسف ومقلق بشدة"، مضيفة أن مكتب التحقيقات الاتحادي يقود التحقيق حاليا.

ووصفت الوكالة الجريمة بأنها "عمل عنيف موجه ضد الجالية اليهودية".

وأفاد شخص مطلع على الواقعة لم يذكر اسمه لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن السيارة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بـ "معبد إسرائيل" في بلدة وست بلومفيلد، بالقرب من ديترويت.