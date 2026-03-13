بريطانيا تحث الموردين وتجار التجزئة في قطاع الطاقة على الحد من زيادة الأسعار في ظل حرب إيران

حثت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، ووزير الطاقة إيد ميليباند، الموردين وتجار التجزئة في قطاع الطاقة على الحد من زيادات الأسعار، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة العمالية في البلاد أن تظهر للناخبين أنها تتخذ إجراءات للحد من التوابع الاقتصادية للحرب الدائرة في إيران.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني، اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، أن ريفز وميليباند سوف يلتقيان اليوم الجمعة مع مسئولي الشركات في مقر الحكومة البريطانية للضغط على الموردين وتجار التجزئة بشأن "ما يجب عليهم فعله للحفاظ على انخفاض الأسعار".

وأضاف البيان أن ريفز بعثت أيضا إلى هيئة المنافسة والأسواق وطالبتها "بتحري اليقظة الشديدة من ارتفاع أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة بشكل غير مبرر".

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط من أجل توضيح كيف ستساعد البريطانيين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك تكلفة وقود السيارات وفواتير الطاقة المحلية.

وكان ستارمر قد صرح بالأمس بأن الحكومة "لن تتهاون" تجاه موردي زيت التدفئة الذين يتربحون من الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر إن " عدم الاستقرار العالمي يخلف تأثيرات حقيقية على حياة أفراد الطبقة العاملة في أنحاء المملكة المتحدة، وأنا أعرف أن أسرا في إيرلندا الشمالية تشعر بالقلق من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على وضعها المادي- خاصة في ظل اعتماد الكثير من الأسر على زيت التدفئة من أجل تدفئة المنازل".

وأضاف: "دعوني أكون واضحا، لن نتهاون تجاه التربح أو الممارسات غير العادلة".