الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم الجمعة، مع 7 صواريخ باليستية، و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 285 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا، و1567 طائرة مسيرة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنجلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإرتيرية واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والأندونيسية والسويدية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.