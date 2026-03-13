تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 506 مليون دولار في شهرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجاوزت تحويلات التونسيين بالخارج 506 مليون دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وفق بيانات نشرها ديوان التونسيين بالخارج.

وارتفعت بذلك التحويلات بنسبة 7ر6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 التي شهدت تدفق ما يزيد عن 474 مليون دولار أمريكي.

ويعيش أكثر من 8ر1 مليون تونسي في الخارج.

وبلغ إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج في 2025 حوالي 3 مليار دولار بزيادة تقدر بنسبة 6% عن تحويلات 2024، ما يجعلها مصدر مهم لاحتياطي النقد الأجنبي الى جانب عائدات قطاع السياحة وصادرات مكونات السيارات وزيت الزيتون والتمور والفوسفات.