شظايا صاروخ إيراني تصيب محل إقامة القنصل الأمريكي في القدس

أفادت القناة «12» العبرية، اليوم الأحد، بأن شظايا أحد الصواريخ الإيرانية أصابت محل إقامة القنصل الأمريكي في القدس.

ونشرت القناة العبرية عبر موقعها الرسمي، صورة لسقف مقر إقامة القنصل، بعدما لحق به بعض الأضرار جراء شظايا الصاروخ الإيراني.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة عدد من الإسرائيليين عقب سقوط صاروخ انشطاري إيراني في تل أبيب.

وقالت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن إصابات وأضرارا وقعت في المباني والمركبات جراء سقوط الصاروخ الانشطاري الإيراني.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، وفي إيلات ومحيطها أيضًا.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن شظايا الصاروخ سقطت في مناطق وسط تل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية في مواقع السقوط.

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام عبرية دمارًا كبيرًا في أحد المباني بمدينة تل أبيب بعد تهدمه جزئيًا، إضافة إلى اندلاع حرائق في عدد من السيارات.

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني تنفيذ الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق 4»، واستخدام صاروخ «سجيل» الباليستي لأول مرة منذ بدء الحرب.

فيما أفاد معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، بأن إيران أطلقت أكثر من 290 صاروخًا و500 مسيرة على إسرائيل منذ بدء الحرب.