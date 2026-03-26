مسئولة بالأمم المتحدة تشيد بقرار الأولمبية الدولية منع المتحولات جنسيا من المشاركة في الأولمبياد

أشادت ريم السالم، المسئولة في الأمم المتحدة، بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بمنع مشاركة المتحولات جنسيا في فئة السيدات في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة.

وقالت السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أرحب بهذا الإعلان، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية على إعادة الكرامة والإنصاف والسلامة إلى سياساتها المتعلقة بفئة السيدات، والتي تستند إلى المنطق السليم والحقائق العلمية".

وأضافت: "ما كان هذا الإنجاز ليتحقق لولا الحملات الدؤوبة والعمل الجاد للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة والرياضيات والخبراء والعلماء، تهانينا لكم أيضا".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت أن القواعد التي أقرها مجلسها التنفيذي ستُطبق بدءا من دورة الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس عام 2028، ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وسيكون على جميع الرياضيات المتنافسات في فئة السيدات الخضوع لاختبار خاص يشمل الغالبية العظمى من الرياضيات اللاتي لديهن اختلافات معينة فيما يتعلق بالنمو الجنسي.

وقالت شارون ديفيز، السباحة الأولمبية البريطانية السابقة والناشطة البارزة، إن الرياضيات المتحولات جنسيا يمكنهن الاستمرار في المنافسة في الألعاب الأولمبية في فئات أخرى يستوفين شروطها، وهذا يعني في الواقع عادة منافسات الرجال.

وكتبت على حسابها عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "لقد خاضت العديد من النساء الرائعات هذه المعركة لاستعادة العدالة البسيطة في الرياضة القائمة على الواقع.. أحيي كل واحدة منكن اليوم".

وأضافت: "لا تزال أمامنا معارك نخوضها، لأن العدالة لا يمكن أن تقتصر على أفضل 1% فقط على المستوى الأولمبي، كل امرأة وفتاة صغيرة تستحق فرصتها".

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن قواعدها الجديدة لا تؤثر على الرياضات الشعبية.