أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، مقتل جنديين؛ هما الرقيب أول أوري جرينبيرج 21 عاما، المقاتل في دورية «جولاني»، والرقيب أفياد إلشانان فولانسكي 21 عاما، المقاتل في الكتيبة 77.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الجنديين قتلا في معارك جنوب لبنان أثناء قيامهما بالدفاع عن المستوطنات الشمالية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في المعارك.

وأشار إلى استمرار النظام الإيراني وحزب الله في إطلاق النار باتجاه إسرائيل على مدار اليوم، لافتا إلى أن القصف على «نهاريا» أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة مدنيين آخرين.

وأكد أن دخول المناطق المحمية مرارًا وتكرارًا لفترات طويلة أمر صعب ومرهق؛ ولكنه ضرورة لإزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل تدريجيًا.



وأضاف أن الجيش يشن هجمات لتفكيك قدرات النظام الإيراني وحزب الله، لافتا إلى استمرار الهجمات في إيران لتشمل جميع مستويات النظام.

وأشار إلى مضاعفة الضرر الذي لحق بصناعات تصنيع الأسلحة الإيرانية هذا الأسبوع، موضحا أن الاستهداف طال المصانع والمواقع المنتجة للصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع.

وذكر أن الجيش هاجم حتى الآن أكثر من ألف هدف في الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء إيران، قائلا: «خلال الأيام المقبلة، سنعزز هذا الإنجاز، ونبقي هذا التهديد بعيدًا لفترة طويلة».