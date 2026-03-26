الصحة الكويتية: لا تسربات إشعاعية في الكويت ومنظومات الرصد تواصل عملها بكفاءة

نفت وزارة الصحة الكويتية ما يتداول عبر بعض المنصات بشأن رصد الوزارة لأي تسربات إشعاعية في دولة الكويت، مؤكدة أن ما ينشر في هذا الشأن عار تماما عن الصحة ولا يستند إلى أي بيانات أو مؤشرات صادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن منظومات الرصد والمتابعة المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة الكويتية تعمل على مدار الساعة وفق منظومة وطنية دقيقة ومتكاملة وتشمل مراقبة مياه البحر والمياه العذبة وعوالق الهواء إلى جانب محطات الرصد الإشعاعي المنتشرة في عدد من المواقع وذلك ضمن إطار رقابي وفني مستمر يهدف إلى التحقق من سلامة المؤشرات البيئية والإشعاعية بصورة دورية ومنهجية.

وأشار السند إلى أن جميع القراءات المسجلة حتى تاريخه، تقع ضمن الحدود القاعدية الطبيعية ولم يتم تسجيل أي مؤشرات إشعاعية غير اعتيادية أو أي تغيرات تستدعي القلق بما يؤكد سلامة الوضع الإشعاعي واستقرار المؤشرات ضمن المستويات المعروفة فنيا.