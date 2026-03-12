مجتبى خامنئي: نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استهداف القواعد الأمريكية

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن إيران لديها علاقات جوار مع 15 دولة، وترغب في تعزيز علاقاتها مع تلك الدول.



ونوه خلال بيان، اليوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منذ سنوات، على بناء قواعد عسكرية في بعض الدول المجاورة، لمواصلة السيطرة على المنطقة.



وأشار إلى أن «إيران حذرت في السابق من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية في دول المنطقة»، قائلًَا إن بلاده مجبرة على الاستمرار في عمليات الاستهداف، رغم علاقات الصداقة القوية. وأوصي بإغلاق تلك القواعد في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن «ادعاء أمريكا بتحقيق الأمن والسلام لم يكن إلا كذبة».



وأضاف: «أوصي بتعطيل تلك القواعد في أقرب وقت ممكن، لأنها تسببت في مقتل العشرات من أبناء الشعب الإيراني».