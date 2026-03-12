رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يصل الإمارات في زيارة عمل

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإثيوبية.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورًا من مراسم استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي لدى وصوله.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، كان في استقبال آبي أحمد في مطار الرئاسة بأبوظبي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، وذلك في بيانين متطابقين صدرا فجر الخميس.

وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات بدون طيار، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية تم اعتراض مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الهجمات تسببت في أضرار مادية في بعض المواقع دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، بعد تبادل هجمات بين إيران وإسرائيل، وامتداد الضربات إلى مواقع في عدد من دول المنطقة، حيث تقول طهران إن استهدافها يتركز على قواعد ومصالح أمريكية، بينما تسببت الهجمات في أضرار بمنشآت مدنية.