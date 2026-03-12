وزير دفاع الاحتلال يهدد باحتلال أجزاء من لبنان إذا استمرت هجمات حزب الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بتوسيع العمليات العسكرية واحتلال أجزاء من لبنان إذا لم تمنع الحكومة اللبنانية ميليشيا حزب الله من قصف "البلدات الإسرائيلية".

وقال كاتس، خلال اجتماع مع كبار مسئولي الجيش والاستخبارات، إن الجيش الإسرائيلي "سيسيطر على الأراضي ويتولى زمام الأمور بنفسه"، بحسب مكتبه.

وأضاف كاتس، أنه نقل هذا التحذير إلى الرئيس اللبناني جوزف عون.

وذكرت تقارير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكاتس أصدرا بالفعل تعليمات للجيش "بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان".

وفي مطلع مارس الجاري، تدخل حزب الله في الحرب الإيرانية، إذ شن هجوما على إسرائيل دعما لطهران.