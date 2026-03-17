أفاد مراسل الأناضول، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف أن السفارة الأمريكية فعّلت نظام الدفاع الجوي عقب الانفجار، دون صدور بيان رسمي فوري من السلطات العراقية بشأن ملابساته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 21 عملية استهدفت قواعد أمريكية في العراق والمنطقة خلال يوم واحد، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، بالتزامن مع الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ 28 فبراير الماضي.

وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف مواقع تقول إنها تابعة للقوات الأمريكية في عدد من دول المنطقة، ما أدى في بعض الحالات إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وسط إدانات رسمية من الدول المستهدفة ودعوات إلى وقف التصعيد.