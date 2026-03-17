أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم عيسى سي، الذي أدار مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء في شكوى الأهلي أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا الحكم العديد من الأخطاء المؤثرة بحق الأحمر، فقد سبق له أثناء إدارته مباراة الفريق مع إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 بالقاهرة أن قام بطرد المهاجم، نيتس جراديشار دون أن يرتكب أي خطأ.

وأشار الأهلي في احتجاجه إلى أن بعض قرارات الحكم كانت تخالف الواقع، وكادت تؤثر على نتيجة المباراة التي يخوضها الأهلي.

وأكد أنه في المباراة الماضية، لم يوفر الحكم الحماية للاعبي الأهلي داخل الملعب من لاعبي الترجي التونسي، ولم يشهر البطاقات التي كانت تستوجبها هذه الحالات.

وزاد على ذلك أنه لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي، أشرف بن شرقي بعدما تعرض للشد من مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، وساعده في ذلك تجاهل حكم الـ VAR.

وأوضح الاحتجاج أن الحكم، عيسى سي قام باحتساب ضربة جزاء للترجي غير صحيحة، خصوصًا أن الكرة ارتطمت بكتف لاعب الأهلي وليس يده، كما أن حكم الـ VAR استدعى حكم الساحة لاحتساب اللعبة بعدها بفترة طويلة.

وطالب النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونًا حيال هذه الوقائع وإسناد المباريات الإقصائية لحكام النخبة لحماية نزاهة المسابقات الإفريقية.