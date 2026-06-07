استعادة إمدادات الطاقة الخارجية لـمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت أن خط طاقة رئيسيا في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عاد للعمل مجددا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تم استعادة الطاقة الخارجية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية هذا الصباح بعد انقطاع دام 15 ساعة، عندما اضطر الموقع إلى الاعتماد على مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ للحصول على الكهرباء لتبريد مفاعلاته الستة المتوقفة عن العمل".

ونقلت الوكالة عن مديرها رافائيل جروسي قوله إن هذا كان أحد أطول فترات فقدان الطاقة الخارجية، والمرة 18 إجمالا، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال جروسي إن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة الشبكة الكهربائية والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مخططة لخطوط الطاقة تحت حماية وقف إطلاق نار بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودخل "وقف إطلاق نار محلي" بوساطة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين موسكو وكييف للسماح بإجراء الإصلاحات حيز التنفيذ يوم الجمعة.

ووفقا للوكالة، كان استعادة خط الطاقة ضروريا لتقليل خطر وقوع حادث نووي.

وتعد زابوريجيا، الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات وتبلغ قدرتها حوالي 6 آلاف ميجاوات.

واستولت القوات الروسية على المنشأة بعد وقت قصير من بدء موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وتم إغلاق جميع المفاعلات الستة منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالسلامة، ولكن هناك حاجة إلى إمدادات موثوقة من الكهرباء للحفاظ على تبريدها.

وقد تبادلت كييف وموسكو الاتهامات مرارا وتكرارا بقصف المحطة.