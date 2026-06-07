إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بالقرب من مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في إطلاق نار بالقرب من مهرجان في ولاية أوهايو الأمريكية، وقالت الشرطة إن البحث عن المشتبه بهم مستمر في أعقاب اندلاع إطلاق النار الذي دفع الحشود إلى الركض بحثا عن مكان للاحتماء.

وقال نائب رئيس شرطة توليدو، جو هيفيرنان، إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، وأضاف أنه يبدو أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار وكانا "على الأرجح يطلقان النار على بعضهما البعض".

وذكرت إدارة شرطة توليدو أن إطلاق النار وقع بالقرب من مهرجان "أولد ويست إيند"، وهو تجمع سنوي للموسيقى الحية والجولات المنزلية في حي تاريخي بالمدينة.

وقالت الإدارة إن هناك بحثا نشطا جاريا عن المسؤولين عن ذلك.