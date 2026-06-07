الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز

أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أنه أسقط طائرتين مسيرتين قتاليتين إيرانيتين في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن الشرق الأوسط، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن هاتين الطائرتين المسيرتين شكلتا تهديدا لحركة المرور البحرية الدولية في المضيق.

وأضافت: "لا تزال القوات الأمريكية في وضع الاستعداد وجاهزة لمواصلة الدفاع ضد العدوان الإيراني".

وصباح يوم السبت، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار والمفاوضات المستمرة لإنهاء الحرب، اندلعت الهجمات المتبادلة مجددا في منطقة الخليج.

وقال الجيش الأمريكي إنه هاجم منشآت رادار في منطقة سيريك وعلى جزيرة قشم في جنوب إيران.

وبعد فترة وجيزة، أطلقت إيران صواريخ باليستية على الكويت والبحرين، وقالت طهران إن الأهداف كانت قواعد عسكرية أمريكية في الدول الخليجية، وذكر الجيش الأمريكي أن الهجوم فشل، حيث تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد هاجمتا إيران قبل ثلاثة أشهر، ويعد وقف إطلاق النار ساريا من الناحية الفنية في الحرب منذ 8 أبريل، ومع ذلك، لا تزال الهجمات المتبادلة تحدث.