مسئول أمني إيراني يتوعد بقطع الكهرباء عن المنطقة في غضون نصف ساعة ردا على تهديد ترامب

هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بقطع الكهرباء عن المنطقة في غضون نصف ساعة، وذلك في حال إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استهداف كهرباء إيران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «قال دونالد ترامب: (يمكنني أن أقضي على كهرباء إيران خلال ساعة، لكنني لم أفعل ذلك)، غير أنّه، لو أقدم على ذلك، فلن تمضيَ سوى نصف ساعة حتى تعمَّ حالةُ انقطاعٍ شاملٍ للكهرباء المنطقةَ بأسرها، ويغدو الظلامُ فرصةً مناسبةً لتعقّب العسكريين الأمريكيين الفارّين في المنطقة واصطيادِهم».

ولوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف شبكات الكهرباء في إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة التقنية على تفكيك منظومة الطاقة الإيرانية بالكامل في غضون ساعة واحدة فقط.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى عودته إلى قاعدة «أندروز» المشتركة في ماريلاند، فجر اليوم الخميس، أن عملية إعادة بناء شبكات الكهرباء قد تستغرق نحو 25 عامًا، لكنه استدرك قائلًا: «لن نستهدفها في الوقت الحالي».

وأكد ترامب أن إيران اقتربت من نقطة الهزيمة بعد تدمير معظم قوتها العسكرية، مشددًا على أن طهران لم تعد تملك قوة جوية، أو دفاعات جوية فعالة، ما يسمح للطائرات الأمريكية بالتحرك فوق أجوائها بحرية تامة، وبسيطرة كاملة.