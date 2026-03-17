دفعات جديدة من المساعدات تدخل من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتعزيز احتياجات قطاع غزة

دخلت من بوابة معبر رفح البري الجانبية، اليوم الثلاثاء، دفعات إضافية من شاحنات المساعدات الإنسانية في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تعزيزًا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق" أنه تم إدخال أفواج من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى الخيام والمواد البترولية، وهي مساعدات مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي حتى أمس الاثنين بلغ 27585 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 545 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1185 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 480 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، إضافة إلى 28584 طنًا من الغاز، و60345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك خلال الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.