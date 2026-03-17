استشهاد 3 وإصابة 4 من عناصر الجيش اللبناني بغارتين إسرائيليتين

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، استشهاد ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة آخرين، إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا دورياتهم في منطقتين منفصلتين جنوبي البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان، بمقتل عسكريَّين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء تنقلهما بواسطة دراجة نارية على طريق زبدين بمحافظة النبطية (جنوب).

وفي حادثة منفصلة سبقت ذلك اليوم، أشار الجيش في بيان ثانٍ إلى إصابة 5 عسكريين بجروح مختلفة إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم في منطقة قعقعية الجسر أثناء تنقلهم بسيارة ودراجة نارية، قبل أن يعلن في وقت لاحق وفاة أحدهم متأثرا بإصابته.

وفي السياق أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مرتين على قعقعية الجسر.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى.