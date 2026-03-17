رئيس وزراء الهند: جددت لرئيس الإمارات إدانة جميع الهجمات على بلاده

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه تحدث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، موضحًا أنه تقدَّم إليه بتهنئة عيد الفطر.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «ناقشنا الأوضاع الراهنة في منطقة غرب آسيا، وجددتُ التأكيد على إدانة الهند الشديدة لجميع الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من الأبرياء وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية».

وأضاف: «كما اتفقنا على أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز.. وسنواصل العمل معًا من أجل استعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في أقرب وقت ممكن».

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

