تقارير: نجم بلجيكا لن يلحق بمباريات مجموعات كأس العالم

ذكرت تقارير صحفية صعوبة لحاق زينو ديباست، نجم منتخب بلجيكا بمباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، وإيران، ونيوزيلندا.

وأكد الصحفي البلجيكي، ساشا تافوليري، أن زينو ديباست، مدافع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يرغب بالمشاركة في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا سيقوم بضم ديباست، البالغ من العمر 22 عامًا لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم.

وأشار ساشا تافوليري إلى أنه بناءً على تطور حالة زينو ديباست البدنية، قد يستمر اللاعب في المدرجات طوال دور المجموعات قبل الانضمام إلى منتخب بلجيكا بعد ذلك في الأدوار الإقصائية من المونديال.