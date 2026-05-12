عقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مؤتمراً صحفياً مطولاً حمل العديد من الرسائل الحاسمة حول مستقبل النادي وقضاياه الداخلية، مؤكداً بشكل قاطع عدم نيته مغادرة منصبه، مع إعلانه الاستمرار في الترشح لولاية جديدة.

وقال بيريز: "يؤسفني أن أقول إنني لن أستقيل، وقد طلبت من اللجنة الانتخابية بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة، وسنخوضها بالقائمة الحالية."

وأضاف موضحاً رؤيته لنظام إدارة النادي: "أدعو لإجراء الانتخابات لأنني منذ عام 2000 أؤمن بأن ملكية النادي يجب أن تبقى للأعضاء، على عكس أندية أخرى."، مشيراً إلى ما وصفه بحملات تشويه طالت شخصه خلال الفترة الماضية.

وتابع بيريز: "أنا أواصل يومياً إدارة ريال مدريد وشركتي التي تُعد من كبرى شركات البنية التحتية عالمياً وتحقق إيرادات ضخمة سنوياً."، مؤكداً أن النادي يعيش وضعاً مالياً مستقراً وقوياً.

وشدد رئيس ريال مدريد على تمسكه بالبقاء في منصبه قائلاً: "لن أغادر، وسأكون آخر من يرحل عن النادي. الأعضاء هم الملاك الحقيقيون."، موضحاً أن باب الترشح مفتوح أمام الجميع بشرط تقديم رؤية واضحة لتمويل الحملات الانتخابية.

كما دافع بيريز عن مشروع تطوير ملعب سانتياجو برنابيو، نافياً الأرقام المتداولة حول تكلفته، ومؤكداً أن المشروع مر بمراحل متعددة من الإنفاق وفق خطط واضحة.

وفي سياق آخر، تطرق بيريز إلى ما وصفه بمحاولات التأثير الخارجي على النادي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، ومهاجماً بعض السلوكيات التي اعتبرها تهديداً لاستقرار النادي.

وتناول أيضاً قضية فساد التحكيم المعروفة إعلامياً بقضية "نيجريرا"، قائلاً: "لا يمكننا نسيان هذه القضية لأنها الأكبر في تاريخ كرة القدم، ويجب مواجهتها بوضوح."

وعلى الصعيد الرياضي، علّق بيريز على التسريبات المتعلقة بخلاف بين اللاعبين تشواميني وفالفيردي، واصفاً ما حدث بأنه "أمر فظيع"، ومؤكداً أن مثل هذه الخلافات تحدث داخل غرف الملابس بشكل طبيعي، لكن المشكلة الحقيقية كانت في تسريبها للإعلام.

وقال: "ما حدث تم تضخيمه بشكل كبير، وهذه أمور تحدث بين اللاعبين الشباب، لكنها تبقى داخل الفريق عادة."

واختتم بيريز تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يسعى لأي مكاسب شخصية، قائلاً: "أعيش حياة هادئة، وقد حققت 66 لقباً مع ريال مدريد وسأواصل السعي لزيادة هذا الرقم. هدفي الوحيد هو حماية النادي."

ويأتي هذا المؤتمر في وقت يعيش فيه ريال مدريد موسماً صعباً بعد خسارته جميع البطولات المحلية، وتراجعه في سباق الدوري الإسباني عقب الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة.