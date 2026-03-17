الرئاسة العراقية: إيجاد مخرج لتصدير النفط أمر مهم يحقق المصلحة العليا

قالت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن إيجاد مخرج لتصدير النفط العراقي يعد أمرا مهما يحقق المصلحة العليا للبلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان، أوردته وكالة اﻷنباء العراقية: "في الظرف الراهن والحساس الذي يمرّ به بلدنا، نؤكد تمسّكنا بوحدة الصف الوطني لجميع أبناء الشعب العراقي، وضرورة تجنّب الخلافات الجانبية التي لا تخدم المصلحة العامة"، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب مزيدًا من التكاتف والوحدة، لا الفرقة والانقسام.

وأضاف البيان، أن "إيجاد مخرج لتصدير النفط العراقي يُعدّ أمرًا مهمًا يحقق المصلحة العليا للبلاد"، داعيا حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان إلى التعاون التام من أجل استئناف تصدير النفط الخام إلى خارج العراق، والعمل المشترك على حل جميع القضايا الخلافية العالقة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون، ويحقق المصلحة العليا للبلاد ويخدم جميع أبناء الشعب العراقي".

وذكرت الرئاسة: "تابعنا البوادر الايجابية الصادرة عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في هذا الإطار، ونأمل أن تتعزز هذه الخطوات بما يسهم في معالجة هذا الملف الحيوي، ويعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح المواطنين في عموم البلاد".

ودعت الرئاسة، مجلس النواب إلى التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، والعمل على تجنّب الخلافات، لأن مصلحة العراق يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.

وأكد البيان، أن "جوهر النظام الاتحادي يقوم على الوحدة والتعاون بين السلطات والمكوّنات كافة، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل باتجاه تعزيز التفاهم والوحدة الوطنية، وتجنّب التصعيد والخلافات".