أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، إن بغداد قررت مواصلة إنتاج النفط الخام بمعدل 1.4 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن النفط الخام يوفر 90% من واردات البلاد.

وقال في تصريحات لقناة «الإخبارية العراقية»، مساء الخميس، إن الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، خاصة بعد الظروف في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن «إنتاج العراق قبل العمليات العسكرية وصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل»، لافتًا إلى أن هناك انسيابية تامة بعملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية.

وأكد أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية الحاجة المحلية»، قائلًا إن العراق يمتلك كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة المحلية.

ونوه أن «عملية التصدير توقفت جنوبًا»، معقبًا: «بحثنا عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام، وسنوقع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان».

وتراجع إنتاج العراق من النفط بنحو 70% خلال الشهر الحالي، ليهبط متوسط الإنتاج اليومي إلى نحو 1.2 مليون برميل، مقارنةً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر السابقة.

هذا الانخفاض الحاد بفعل حرب إيران التي أغلقت مضيق هرمز، أدّى إلى امتلاء منشآت التخزين في العراق، بحسب المتحدث باسم وزارة النفط عبد الصاحب الحسناوي.