تركيا تحذر من مخططات إشعال حرب أهلية في إيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن أنقرة لن تسمح لأحد بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في إيران.

وأوضح فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني: «نعارض بشدة أي خطة تهدف إلى إشعال حرب أهلية في إيران، أو تأجيج الصراعات عبر الانقسامات العرقية أو الدينية».

والأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يجب وقف حرب إيران قبل أن «تزج المنطقة بأسرها في أتون الصراع»، موضحا أن ذلك ممكن إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية.

وقال أردوغان أمام البرلمان: «يجب إيقاف هذه الحرب قبل أن تتفاقم وتزج بالمنطقة بأسرها في أتونها. إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية، فمن الممكن جدا تحقيق ذلك».

وأضاف: «نظرا لحساسية المرحلة التي نمر بها، فإننا نتحدث بحذر شديد. ونتصرف بحرص لحماية تركيا من النيران المحيطة بها»، مؤكدا أن أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف سعيا لإنهاء الحرب.

وكانت تركيا عرضت التوسط بين الأطراف قبل بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، دعا أردوغان مرارا إلى الدبلوماسية لإنهاء الصراع، محذرا في الوقت نفسه من أن تركيا سترد على أي تهديدات لأمنها القومي.

وسبق أن انتقد أردوغان تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ووصف الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية بأنها «انتهاك صارخ» للقانون الدولي.

لكنه، كغيره من قادة العالم، امتنع في تصريحاته عن ذكر اسم ترامب صراحة. وقد ساهمت علاقات أردوغان الشخصية الجيدة مع ترامب في تخفيف حدة التوترات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا خلال العام الماضي.