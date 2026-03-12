الكويت تمنع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنه تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك - وحتى اشعار آخر - وذلك كإجراء احترازي؛ يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «القرار يأتي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية».

وأهابت بالجميع الالتزام التام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية الجميع إلى التحلي بالمسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.

وتتواصل الهجمات الإيرانية على دول خليجية منذ الساعات الأولى لليوم الخميس، إذ أعلنت الإمارات والسعودية والكويت التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية، الأربعاء، باعتراض 7 طائرات مسيّرة، مشيرة إلى سقوط مسيرة ثامنة «خارج منطقة التهديد».

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت الأربعاء مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيّرة.

كما تعاملت «مع 268 صاروخا باليستياً و1514 مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني»، وفق وزارة الدفاع الإماراتية.

وفي السعودية، أكدت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير أكثر من 18 مسيّرة في المنطقة الشرقية، فضلا عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية كانت متجهة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، و3 مسيّرات كانت متجهة إلى حقل الشيبة.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية كذلك بإسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالرياض.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية الأربعاء، أنها تصدت لـ9 صواريخ باليستية إيرانية وعدد من المسيّرات، مشيرة إلى سقوط صاروخ بمنطقة غير مأهولة.