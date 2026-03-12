يونيفيل تحذر من تصعيد خطير في جنوب لبنان وتدعو لإنهاء الأعمال العدائية

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، عن "قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير للأعمال العدائية على طول الخط الأزرق الليلة الماضية".

وقالت "يونيفيل"، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الخميس: "رصدت قوات حفظ السلام إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وكذلك رصدت سبع غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 120 حادثة قصف مدفعي رداً على ذلك"، معتبرة أن"جميع هذه الأعمال تعد انتهاكات جسيمة للقرار 1701".

وأشارت إلى أن "التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق يتسبب مجدداً في نزوح مئات الآلاف من السكان، وتدمير واسع النطاق للأحياء والقرى".

وقالت إن "التقارير تشير إلى مقتل المئات وإصابة آخرين. وكما هو الحال دائماً في النزاعات، فإن المدنيين هم الأكثر تضرراً".

وأكدت أن "قوات حفظ السلام لا تزال موجودة على الأرض، تراقب التطورات وتُبلغ عنها بحيادية، وتنسق بين الأطراف، وتُسهّل -حيثما أمكن- تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين".

وحثت "الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية، والالتزام مجدداً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، من أجل سلامة وأمن المدنيين على جانبي الخط الأزرق".

وأكدت أنها "على اتصال وثيق مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، ونحن على استعداد لدعمهم في هذا الأمر، بأي طريقة ممكنة".